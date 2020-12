Ik hark in Ellecom 2020 afgesloten

ELLECOM – Na verschillende (ludieke) acties is de campagne Ik Hark in Ellecom afgesloten. De organisatie achter de campagne hield ter afsluiting een enquête onder Ellecommers. De helft van de ondervraagden vond den actie geweldig. Het initiatief lijkt in ieder geval een effect te hebben want enkele respondenten hebben de bezem en bladblazer ingeruild voor de bladhark of gebruiken de bladblazer nu selectief .

De Ellecomse Eva en Lieke leverden hun Jersualema Challenge Dance in op film, dansend en harkend op het dorpsplein, samen met hun kinderen. Zij wonnen de Challenge en ontvingen drie kinderharken, beschikbaar gesteld door Moestuinmeisje Roos uit Dieren. Ik Hark in Ellecom overlegt begin 2021 met Ellecoms Belang en de Gemeente Rheden over het vervolg van de campagne.