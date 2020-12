Hoveniers en IVN redden samen neushoornkevers

EERBEEK – IVN Eerbeek ontving van hoveniersbedrijf Meeuwis de Vries uit Eerbeek een bericht dat er hoogstwaarschijnlijk larven van neushoornkevers in de composthoop van het tuinbedrijf zaten. Omdat de compost in het najaar verwerkt wordt en de keverlarven dit niet overleven, had een betrokken medewerker contact met IVN Eerbeek gezocht.

De neushoornkever is een van de grootste inheemse kevers in Nederland en behoorlijk zeldzaam. In de gemeente Brummen werd het diertje het laatste jaar maar één keer waargenomen. In de composthoop bij Meeuwis de Vries werd een groot aantal larven en poppen gevonden. IVN Eerbeek heeft geholpen de composthoop om te zetten en samen met de hoveniers zijn zo’n 50 larven en poppen van de dood gered. IVN Eerbeek beschikt bij natuurtuin Harmanahof in Loenen over enkele composthopen waar de diertjes worden ondergebracht. IVN Eerbeek is blij dat ze op deze manier, dankzij de betrokken medewerker, kan bijdragen in het behouden van deze zeldzame kever.

De neushoornkever dankt zijn naam aan de relatief grote hoornachtige stekel op de kop van de mannetjes. Deze verharde ‘hoorn’ wordt gebruikt om concurrenten omver te duwen en dient niet ter verdediging. De voortplantingstijd van de neushoornkever loopt van juni tot augustus, dan wordt de kever ook het vaakst waargenomen. Op warme zomernachten vliegt het mannetje uit, op zoek naar een vrouwtje. Als hij een vrouwtje heeft gevonden, worden andere mannetjes verjaagd door ze met het krachtige lichaam op de rug te duwen, waarna ze weerloos zijn.

Kort na de paring zet het vrouwtje de eitjes af. Deze zijn wit, rond en enkele millimeters in doorsnede. De eitjes worden afgezet op de bodem bij rottend, plantaardig materiaal, zoals een composthoop. De ontwikkeling van de larve is afhankelijk van de omgeving en duurt ongeveer drie tot vijf jaar. De larve groeit in stapjes, waarbij het lichaam vervelt en na elke vervelling groter wordt. De larve kan een uiteindelijke lengte van zo’n 12 centimeter bereiken. Als de larve volledig is ontwikkeld, vindt de verpopping plaats. Aan de oranje pop is al te zien of het vrouwtje of mannetje wordt. De volwassen kevers leven slechts enkele weken. Eigenlijk alleen voor de voortplanting van de soort.