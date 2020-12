Het Zonnehuis Beekbergen in beeld gebracht in bijzonder fotoproject

BEEKBERGEN – Het Zonnehuis in Beekbergen, een locatie van Zorggroep Apeldoorn, is in beeld gebracht door Romi Tweebeeke. De fotografe bezocht 13 locaties in het land en maakte hier foto’s, die zijn gepubliceerd op www.insideoud.nl. Op deze site zijn eerlijke beeldverhalen uit de ouderenzorg te vinden.

Fotograaf Romi Tweebeeke van de Stichting Beeldzorg fotografeerde 24 uur lang op 13 verschillende woon-zorglocaties voor ouderen. Van regulier tot high comfort. Ze sliep in logeerkamers, op de gang of in de vergaderruimte. Draaide nachtdiensten, at mee, bracht mensen naar het toilet en legde tijdens die 24 uur vast wat ethisch gezien mogelijk was. Het dagelijkse leven, ontdaan van de slingers. “Geen makkelijk project omdat de deur binnen veel instellingen voor fotografen vaak gesloten blijft. De afdeling Ruitersmolen van Het Zonnehuis had net een zware tijd achter de rug toen ik kwam fotograferen. Het was voelbaar dat corona heel heftig was geweest. Bijzonder dat ik toch mocht komen fotograferen. Wat mij vooral opviel was dat mensen zo geduldig naar elkaar waren, zo liefdevol. Mensen nemen echt de tijd voor elkaar. Dat zie je ook terug in de foto’s.”

Afdelingcoördinator Christine Jettkandt legt uit waarom Het Zonnehuis heeft meegewerkt aan het project van fotografe Romi Tweebeeke. “Weet de buitenwereld hoe wij 24-7 klaar staan voor onze bewoners? Niet alleen zorgmedewerkers voor ze zijn, maar ook beste vrienden, een luisterend oor, een pilaar om tegen te leunen wanneer alles even te zwaar wordt, en het allerbelangrijkste: een warm thuis?”

Jettkandt is van mening dat Tweebeeke, ‘iemand met een gouden hart’ alles was de medewerkers van Het Zonnehuis voor hun bewoners doen en betekenen prachtig in foto’s heeft uitgedrukt. “Zo kan de buitenwereld toch iets meer zien van al het mooie wat wij betekenen voor elkaar. Hier willen wij haar dan ook voor bedanken en aangeven hoe fijn wij als afdeling dit hebben gevonden.”

De opgehaalde beeldverhalen zijn te zien op: www.insideoud.nl.

Foto: Romi Tweebeeke