Hersenstichting zoekt collectanten

REGIO – De Hersenstichting houdt van 1 tot en met 6 februari de jaarlijkse collectie. Ria Plant coördineert de collecte voor Brummen, Eerbeek en Leuvenheim en is op zoek naar collectanten die mee willen helpen. Ieder kan zelf aangeven welke straten en hoeveel uur hij wil lopen. “Twee uurtjes collecteren is een kleine moeite voor een groot effect”, aldus Ria Plant.

Eén op de vier mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop enn vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen.

Mensen die tijdens de collecteweek mee willen lopen in Brummen, Eerbeek of Leuvenheim, kan zich aanmelden bij Ria Plant, tel. 0575-564250 of riaplanthersenstichting@gmail.com, bij het het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, tel. 070-3604816 of via www.hersenstichting.nl/collecte.