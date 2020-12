Herdertjestocht en kerstdiensten online

HALL – Nu de Herdertjestocht in Hall niet live kan worden gewandeld, is het evenement dit jaar online te zien. Het kerstverhaal én de actualiteit staan in de online versie centraal. Iedereen kan zelf glühwein en koffie erbij pakken en lekker vanachter de computer bekijken. De Herdertjestocht is vanaf woensdag 23 december online te zien via de site van de Ludgeruskerk, www.hallsekerk.nl en onder andere via de facebookpagina’s van Hall Leeft en de Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden.

De kerkdiensten in Hall gaan tot en met 31 januari alleen online verder. De kerkdienst voor Kerst staat op Kerstavond online. Verder zal om de week een kerkdienst online worden gezet. De kerk is wel open op dinsdagmiddag en donderdagmorgen om even op adem te komen in deze tijd. Er is muziek en er kan een lichtje worden aangestoken.

Foto: Marjolein van Leeuwen