Herdenkings- en educatiecentrum op Veteranenbegraafplaats

LOENEN – Bij de Nationale Veteranenbegraafplaats, die koning Willem Alexander donderdag opende aan de Groenendaalseweg in Loenen, is ook een nieuw herdenkings- en educatiecentrum gerealiseerd. Beide vormen samen een gedenkwaardige plek van ontmoeting, bezinning en waardering voor veteranen, nabestaanden en anderen.

Na jaren van voorbereiding is naast het Ereveld van de Oorlogsgravenstichting in de afgelopen maanden dit centrum tot stand gekomen. Hier staan informatie en persoonlijke verhalen centraal over de inzet en ervaringen van Nederlandse burgers en militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en actuele internationale (vredes)missies. Hier ontdekt de bezoeker ondermeer het verhaal van Anton de Kom en Anda Kerkhoven, die beiden in het verzet zaten. Of dat van Engelandvaarder Ben Buunk. Ook kan men luisteren naar de veteranen die uit eigen hand vertellen over hun ervaringen in oorlogsgebieden.

Met dit centrum biedt de begraafplaats, in combinatie met het Ereveld en een multifunctioneel gebouw, een unieke manier om erkenning en waardering vanuit de samenleving voor de inzet van veteranen zichtbaar te maken. Vanaf nu kunnen ook veteranen, die wel heelhuis terugkeren en later in hun leven overlijden, hier in Loenen worden begraven. Eventueel ook de partners.

De begraafplaats is ruim opgezet. Er kunnen hier 900 veteranen worden begraven. Er zijn al twintig aanmeldingen. Dinsdag 1 december wordt de eerste veteraan met militaire eer op deze nieuwe begraafplaats herbegraven.

Op het naastgelegen Ereveld is ook een aantal veteranen begraven. Hier ligt ondermeer Dennis van Uhm, zoon van Peter van Uhm, die overleed tijdens zijn vredesmissie in Uruzgan. Of een aantal wordt overgebracht naar de nieuwe begraafplaats is niet bekend.

Het nieuwe herdenkings- en educatiecentrum is gratis te bezoeken van woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Wel dient men hiervoor online te reserveren via nationaleveteranenbegraafsplaatsloenen.nl.

In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna. Al deze mensen hebben een verhaal hoe kort en eenvoudig ook. De Oorlogsgravenstichting wil de herinnering aan deze mensen levend houden. Dit doen zij door hun verhalen te verzamelen en te delen en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven overal ter wereld. In Loenen zijn 4000 personen begraven.

Foto: Rob Gieling Fotografie