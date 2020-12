Hele bebouwde kom van Brummen wordt 30 km/uur

BRUMMEN / LEUVENHEIM – De snelheid binnen de gehele bebouwde kom van Brummen en een deel van Leuvenheim moet naar beneden. Burgemeester en wethouders willen een maximum instellen van 30 kilometer per uur.

Aanwonenden van de Zutphensestraat in Brummen dienden in het voorjaar van 2019 al een petitie in met het verzoek om de maximum snelheid in hun straat te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. Mede naar aanleiding van deze petitie is datzelfde jaar een in de gemeenteraad een motie besproken met die strekking, maar die motie is destijds verworpen. Anderhalf jaar verder brengen burgemeester en wethouders de snelheidsverlaging opnieuw ter sprake en dit keer besloot het college een verkeersbesluit te nem en een maximum snelheid van 30 km/uur in te voeren.

De Zutphensestraat is in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) aangemerkt als ontsluitingsweg en daarom ingericht voor 50 km/uur. Met dit verkeersbesluit wijkt het college dus af van dit GVVP. Belangrijke reden is de wens van de aanwonenden. Daarnaast zal de verkeersveiligheid omhoog gaan, is er minder geluidsoverlast en is er bij een lagere snelheid minder uitstoot van uitlaatgassen. Bovendien denkt het college dat de verkeerssituatie duidelijker zal zijn als overal binnen de bebouwde kom dezelfde maximum snelheid geldt.

De nieuwe snelheid geldt voor de Arnhemsestraat en Zutphensestraat binnen de kom van Brummen en de Zutphensestraat binnen de kom van Leuvenheim. De gemeente Brummen legt een ontwerp-verkeersbesluit ter inzage, waarop iedereen een zienswijze in kan dienen. Ook wordt de politie en Veilig Verkeer Nederland om advies gevraagd. Daarna wordt duidelijk of een definitief besluit kan worden genomen.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten er eerst wordt gekeken hoe het verlagen van de snelheid in Brummen en Leuvenheim uitpakt. Later kan dan in andere kernen worden bekeken of nog meer wegen naar 30 km/uur teruggebracht kunnen worden, bijvoorbeeld in Eerbeek.