Handel en wandel Doesburg

DOESBURG – Zondag 6 december wordt tussen 12.00 en 16.00 uur de eerste editie gehouden van Wandel en Winkel je Rijk in je Wijk. Bewoners van de wijk Ooi in Doesburg verkopen hun overtollige spulletjes via een tafeltje op de oprit of in de voortuin. De organisatie heeft een plattegrond gemaakt waar de deelnemers op vermeld staan. De markt gaat in principe door bij elk weertype, met een parasol blijven de spullen bij regen wel droog. Als het heel hard waait wordt het evenement verplaatst naar zondag 13 december van 12.00 tot 16.00 uur. Dit wordt dan gemeld op de sociale media.