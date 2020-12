Grote schoonmaak bij vv Dieren

DIEREN – De pupillen en junioren van vv Dieren hebben zich de laatste tijd ook buiten het veld ingezet voor de vereniging. Zo zijn de pupillen druk geweest met de verkoop van loten voor de Grote Clubactie. De junioren hebben zich begin december drukgemaakt voor het project ‘Schoon belonen’ van de gemeente Rheden. In groepjes is een ronde gemaakt over het sportpark om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimten. De voetballers kregen grijpers en vuilniszakken van de gemeente, die er ook voor zorgde dat het ingezamelde afval werd afgevoerd. vv Dieren kreeg hiervoor een kleine bijdrage vanuit de gemeente, maar is vooral blij dat de leden zich in deze tijd zonder competitievoetbal inzetten voor de vereniging.

De afgelopen tijd hebben de junioren wel mee kunnen doen aan de voetbalschool. Afgelopen zaterdag is gestart met de Wintercup, een toernooi dat zaterdag 19 december wordt afgesloten. Hierin spelen de junioren in gemixte teams om de prijzen.