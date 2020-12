Groen licht voor woningbouw aan Sperwerstraat

BRUMMEN – De 16 nieuwe woningen op het vrijgekomen schoolterrein aan de Sperwerstraat gaan er komen. De gemeenteraad ging donderdag 17 december akkoord met het nieuwe bestemmingsplan dat nodig is om op het terrein te bouwen. Wel plaatsten de raadsleden een kritische noot bij de communicatie vanuit de gemeente naar de omwonenden.

Op het terrein aan de Sperwerstraat, waar vroeger basisschool De Krullevaar stond, wil woningcorporatie Veluwonen zestien sociale huurwoningen bouwen. Omwonenden zijn – zacht gezegd – niet blij met de plannen en lieten tijdens het forum van 3 december bij monde van Eric Leenderts van zich horen. Hij gaf in de vergadering aan dat de buurt zich niet kan vinden in de dichte bebouwing op het terrein en met name de hoogte van de huizen. Sommige omwonenden vrezen voor uitzicht op een blinde muur.

Na inspraak is het plan door Veluwonen aangepast, één rij woningen wordt niet langer 10, maar 9 meter hoog. Ook zijn er verkeersbelemmerende maatregelen voorzien.

Rosanne van Herksen van GroenLinks liet weten blij te zijn met de woningbouw in de gemeente nu de vraag naar huizen zo hoog is. Ronald Boerefijn van het CDA, Merijn van As van D66, Luuk Tuiten van Lokaal Belang, Gerda Jolink van de VVD en Berend Klok van PvdA sloten zich daar bij aan. Klok voegde toe: “Jammer dat deze groep omwonenden het belang van de bouw van nieuwe sociale huurwoningen niet wil zien. Gelukkig zijn er ook andere omwonenden die per e-mail lieten weten dit belang wèl te zien.”

Leenderts liet in de forumbijeenkomst weten bijzonder slecht te spreken te zijn over de communicatie van de gemeente. Hij meent dat er meer inspraak had kunnen plaatsvinden met omwonenden al vóórdat het plan aan de gemeenteraad werd gepresenteerd en wil terug naar de tekentafel. De gemeenteraad zette inderdaad vraagtekens bij de communicatie en het participatietraject, maar concludeerde dat dat in dit geval te laat is. Mame Douma van Democratisch Brummen wil de verzamelde handtekeningen niet zomaar terzijde leggen en bij een volgend traject ‘kritisch kijken naar hoe omwonenden al in het prille begin beter kunnen worden betrokken.’ De Fractie Hofman-Kleverwal stemde als enige fractie tegen aanpassing van het bestemmingsplan. Volgens Theo Hofman verdiende de communicatie geen schoonheidsprijs en hadden ook andere vormen van bebouwing kunnen worden bekeken.