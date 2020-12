Gratis mondkapje voor inwoners met GelrePas

RHEDEN – Deze week valt bij alle inwoners met een GelrePas (ouder dan 13 jaar) een brief met twee mondkapjes op de deurmat. Mede dankzij het Rhedense bedrijf Ansaldo Thomassen B.V. ontvangen zij deze mondkapjes gratis.

Om de coronabesmettingen terug te dringen, is het vanaf 1 december voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht een mondkapje te dragen in openbare binnenruimtes. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht.

De medewerkers van Ansaldo Thomassen gaven aan in deze moeilijke coronaperiode graag iets te willen doen voor de inwoners van de gemeente Rheden. Dit is een bijdrage geworden aan een mondkapje voor inwoners met een GelrePas. De gemeente is blij dat het bedrijfsleven en de overheid op deze manier samenwerken om zo met elkaar iets te kunnen betekenen voor inwoners die minder te besteden hebben.

Het Rhedense bedrijf heeft bij het plaatsen van de bestelling vooral gekeken naar de kwaliteit van de mondkapjes en of ze uitwasbaar en opnieuw te gebruiken zijn. Het gaat in totaal om circa 4.000 mondkapjes, waarvan Ansaldo Thomassen er 750 betaalt. De gemeente draagt 9.000 euro bij.

Foto: lCEO Peter Stuttaford van Ansaldo Thomassen (links) , in het midden wethouder Gea Hofstede en rechts op de foto Nancy Akerina van Ansaldo Thomassen.