Gezond koken op school

RHEDEN – De leerlingen van basisschool De Holtbanck in Rheden hebben onlangs een bijzondere kookles gehad. In de les werd vooral gelet op verantwoord eten. De kinderen maakten van alles klaar en konden flink proeven van verschillende lekkere en gezonde dingen. Soms waren er aparte combinaties, die samen toch heel verrassend bleken te smaken. Zo werd in de onderbouw een gezonde taart gemaakt. De kinderen in de bovenbouw gingen aan de slag met het snijden van groenten, waar buiten op een vuurtje soep van werd gemaakt. Dit alles gebeurde onder leiding van kinderkookcoach Amy de Vet. Amy liet de kinderen op een positieve manier kennis maken met de diverse ingrediënten en vertelde daarbij van alles over smaak en smaakpapillen. Zowel de leerlingen als het team van De Holtbanck vonden de workshop voor herhaling vatbaar. De kooklessen werden geregeld vanuit sport- en healthclub De Cirkel.