Gezellige Pieten in Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 28 november was het wel heel gezellig in Doesburg. In de winkelstraten speelde het orgel vrolijke sinterklaasliedjes en overal liepen Pieten rond die voor alle kinderen wat lekkers hadden. De Pieten maakte de afwezigheid van Sinterklaas meer dan goed. Natuurlijk werd er keurig afstand gehouden. De Pieten hadden netjes aan een stok waarmee de kinderen het lekkers werd uitgereikt. Komende zaterdag 5 december zijn de Pieten er weer en zal er ook vanaf het balkon bij de Driesprong lekkers aan de kinderen worden uitgedeeld.

Foto: Hanny ten Dolle