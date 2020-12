Gewijzigde openingstijden gemeentehuis Brummen

GEM. BRUMMEN – Het gemeentehuis in Brummen is op donderdag 24 december geopend tot 12.30 uur. Op vrijdag 25 december is de gemeente gesloten vanwege Kerst. Op donderdag 31 december (Oudejaarsdag) is het gemeentehuis geopend tot 12.30 uur en op Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) gesloten.

De maatregelen tegen het coronavirus zijn voor de periode van 15 december 2020 tot (tenminste) 19 januari 2021 extra aangescherpt. Daarom is de dienstverlening van de gemeente Brummen momenteel aangepast en is de digitale afsprakenagenda tijdelijk niet beschikbaar. Bezoekers zijn welkom voor afspraken die niet uitgesteld kunnen worden tot na 19 januari. Een aantal producten, zoals verhuisaangifte of het aanvragen van een uittreksel, kun digitaal regelen worden geregeld via de gemeentelijke website.