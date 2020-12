Gestichten Doesburg vertrekt subsidies

DOESBURG – De Gestichten Doesburg hebben in 2020 vele subsidies en leningen toegekend. De laatste subsidie van 2020 was voor Korfbalvereniging Rivalen uit Doesburg. Dankzij de bijdrage van de Gestichten kan de vereniging starten met de realisatie van een nieuwe materialenberging en een nieuw dak op de kantine.

De Gestichten Doesburg voeren een actief beleid om elk jaar subsidies en leningen te verstrekken aan diverse doelen en aanvragers uit Doesburg. De verleende subsidies dienen bij te dragen aan nieuwe en sterke initiatieven en activiteiten met een (langdurig) positief effect op de Doesburgse samenleving. Door, bijvoorbeeld, bezuinigingen en een terugtredende overheid is het voor personen, sociale organisaties en (sport-) verenigingen steeds moeilijker om voldoende geld te vinden bij onvoorziene situaties, nieuwe initiatieven en versterking/continuering van de bestaande activiteiten. In 2020 zorgde corona er bovendien voor dat in Doesburg nauwelijks activiteiten konden plaatsvinden waardoor verschillende organisatoren in de problemen raakte. De Gestichten Doesburg roept organisaties en verenigingen op zich te melden wanneer zij door een extra bijdrage met hun activiteiten kunnen doorgaan of nieuwe activiteiten kunnen starten. Zodat zij hun belangrijke rol binnen de Doesburgse samenleving kunnen voortzetten.

Hoewel de Gestichten geen subsidies aan particulieren en bedrijven verstrekken, worden individuele gevallen vaak wel geholpen wanneer dit via sociale en/of maatschappelijke organisaties wordt aangevraagd. Alle informatie over de voorwaarden voor- en het aanvragen van subsidies van De Gestichten Doesburg staan op www.gestichtendoesburg.nl/subsidie/. Of neem contact op met het Secretariaat via info@gestichtendoesburg.nl .