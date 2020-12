Gespreksgroep verlies van partner

DOESBURG – Bij voldoende aanmeldingen start op 18 januari de gespreksgroep ‘Verder na verlies van je partner’. Deze wordt verzorgd door maatschappelijk werk Doesburg en is bedoeld voor inwoners van deze gemeente. Er zijn zes bijeenkomsten van 2 uur op De Linie.

Onder begeleiding van één of twee maatschappelijk werkers bespreken de deelnemers diverse onderwerpen, zoals het afscheid, de emoties, het omgaan met reacties uit de omgeving en het richten van de blik naar de toekomst. Deelnemers kunnen hun emoties delen met lotgenoten en worden ondersteund om het verlies een plek te geven in hun leven.

Belangstellenden kunnen meedoen als hun verlies minimaal een half jaar oud is en er geen belemmerende psychiatrische kwesties spelen. Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 4 januari aanmelden door een e-mail te sturen naar j.vaningen@santepartners.nl, met daarin naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Telefonisch aanmelden of informatie inwinnen kan tot uiterlijk 15 december ook via tel. 06-31672508.