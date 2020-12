Genieten van lokale geschiedenis onder de kerstboom

— advertorial —

DIEREN – Geschiedenis mag zich verheugen in een flinke belangstelling. Jaarlijks verschijnen tal van boeken die terugblikken op historische onderwerpen of die belangrijke personen uit het verleden portretteren. Ook lokaal wordt veel historische informatie vergaard en gepubliceerd in onder andere uitgaven van de verschillende oudheidkundige verenigingen. Daarnaast verschijnen regelmatig boeken over plaatselijke historische onderwerpen. Uitgever van dergelijke boeken is WMJP, die ook dit jaar weer enkele historische boeken het licht deed zien.

Rond de datum van de bevrijding van de gemeente Rheden verscheen eerder dit jaar het boek ‘Sta een ogenblik stil…’, een verzameling verhalen uit de pen van Rhedenaar Ot Hagen. Die overleed ruim 25 jaar geleden plotseling en liet een eerste schets van een boek over de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Rheden achter. Het idee en de verhalen lagen een kwart eeuw op de plank, maar met hulp van Hagens dochter Eugenie en haar man Wim Heitman, alsmede Wim van Giesen, werd het boek alsnog gerealiseerd. Uitgever Wencel Maresch van WMJP verzorgde mede de eindredactie en voorzag de verhalen van een groot aantal relevante voetnoten.

“Sta een ogenblik stil… zou worden gepresenteerd in de periode waarin de gemeente Rheden 75 jaar bevrijding zou vieren”, vertelt de uitgever. “Een uitgelezen moment voor een dergelijk boek. Helaas, corona. Het hele programma rond herdenken en vieren ging de prullenbak in. Dus ook de presentatie en promotie van dit boek.”

Sta een ogenblik stil… is voor 14 euro te koop bij de firma Elderman aan de Groenestraat 54 in Rheden, bij de Readshop in Dieren en bij Jansen & de Feijter in Velp.

Ook dit jaar verscheen bij de uitgever het boek over de oudste begraafplaats van Dieren. De titel ‘Van goudakker naar dodenakker’ verwijst naar de locatie van die begraafplaats uit 1842, namelijk tussen de Goudakker en Zilverakker en de Harderwijkerweg. Dierenaar Thomas Hilhorst dook de archieven in en schreef het boek over de dodenakker, die inmiddels is uitgeroepen tot rijksmonument. “Hilhorst beschrijft er niet alleen de funeraire cultuur uit de 19e, 20e en 21e eeuw, maar ook de geschiedenis van de begraafplaats. Ook beschrijft hij verschillende monumentale graven en een aantal bekende personen die er begraven liggen”, vertelt de uitgever. “Ook die presentatie ging vanwege corona slechts in zeer kleine kring door”, verzucht Maresch. “Jammer, want het stelde Thomas Hilhorst bijvoorbeeld niet in staat een aantal rondleidingen over de begraafplaats te verzorgen. Het is écht een verhaal dat zeer de moeite is gehoord te worden. Daarom zijn we blij dat het boek alsnog kon verschijnen en dat verhaal vertelt.”

‘Van goudakker naar dodenakker’ is in hardcover en geheel in kleur uitgevoerd en kost 17,50 euro. Het boek is te koop bij de Readshop in Dieren en te bestellen bij de uitgever.

Twee andere titels die eerder verschenen, maar nog steeds kunnen worden besteld, zijn ‘Dwars door Dieren’ en ‘Groeten uit Dieren’. De eerste titel, Dwars door Dieren, vertelt het verhaal van de Traverse Dieren. Het boek beschrijft de geschiedenis van de verkeersontwikkeling in Dieren vanaf pakweg 1850, de plannen en de besluitvorming voor het tot stand komen van de Traverse en toont in bijzondere foto’s de bouw van het hele project. “Dwars door Dieren toont heel veel oud en nostalgisch beeldmateriaal, dat laat zien hoe het steeds drukker werd in het dorp”, vertelt Maresch, die het boek niet alleen uitgeeft, maar het ook schreef. “De foto’s tonen de enorme veranderingen die Dieren onderging, vooral in de naoorlogse jaren. En hoewel het nog geen vijf jaar geleden is dat de eerste schop de grond in ging, leveren de plaatjes van de metamorfose van de stationsomgeving nu al een groot ‘oh ja’-gevoel op.”

Dwars door Dieren kost 17,50 euro bij de Read Shop en bij Primera in Dieren.

Tenslotte was er nog een meevaller voor de uitgever. Bij het opruimen van het magazijn kwam nog een aantal exemplaren van Groeten uit Dieren boven water. Het boek verscheen al in 2007 en bestaat uit ruim 100 oude foto’s van Dieren en enkele omliggende kernen, allen voorzien van een beschrijving. Een aanrader voor de liefhebbers van de rubrieken Opnieuw Bekeken en tegenwoordig Retrospectief in deze krant. Het boek kost 10 euro en is – evenals de hierboven beschreven titels – te bestellen door e-mail te sturen naar wencel.maresch@planet.nl. Telefonisch bestellen kan via tel. 06-53802263. Uitgeverij-WMJP ook op Facebook te volgen.