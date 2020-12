Gemeenteraad akkoord met garantstelling voor zonnepark De Bocht

DIEREN – De gemeente Rheden gaat garant staan voor een deel van de lening die nodig is om een zonneveld te realiseren in de bocht van de museumspoorlijn in Dieren. De gemeenteraad ging unaniem akkoord. Hiermee wordt het eerste zonneveld in de gemeente Rheden een feit.

De goedkeuring door de raad betekent dat er met een gemeentegarantie bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) geleend kan worden tegen een lage rente. Het noodzakelijke eigen kapitaal wordt ingebracht door inwoners. “Eerder schatten we het rendement op 3 a 5 procent, maar we kunnen nu melden dat we 5 procent zullen kunnen uitkeren. Een mooi rendement voor inwoners, in het begin wat lager en in latere jaren hoger omdat in de eerste 15 jaar de banklening moet worden afgelost”, zeggen Anne Jansen en Ruud Breukink, leden van de werkgroep Klimaatactief Dieren-Zuid, die het project heeft opgezet.

Het terrein De Bocht, geleden langs de VSM-spoorlijn, wordt gehuurd van de gemeente. Het bezit en beheer van het zonneveld komt in handen van de regionale coöperatie Rijn en IJssel Energie (REIJE). Bewoners die mee investeren in dit project worden voor een bescheiden bedrag lid van de energiecoöperatie en ook mede-eigenaar van De Bocht. Er komen ruim 3400 panelen, die gedurende 25 jaar vele honderdduizenden kilowattuur aan het elektriciteitsnet gaan leveren.

Wethouder Dorus Klomberg is blij met het initiatief van deze Dierense inwoners. “Het is goed om te zien dat zij zelf ook actie ondernemen om bij te dragen aan de klimaatdoelen. Dit is een mooi voorbeeld van wat we samen moeten doen: inwoners en overheid. Daarom is het belangrijk dat de raad akkoord is gegaan met deze garantstelling en hiermee een signaal afgeeft dat het samen doen belangrijk wordt gevonden.”

Inwoners van de gemeente Rheden kunnen nog steeds meedoen door naar de website van REIJE te gaan: rijnenijsselenergie.nl/project/project-de-bocht en daar het het inschrijvingsformulier in te vullen. Voorinschrijving verplicht nog tot niets, deelname wordt pas definitief na instemming met het participatiereglement en andere documenten die behoren bij financiële deelname aan een project van de REIJE.

De Dierense werkgroep zal samen met de REIJE in december een digitale bijeenkomst beleggen om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden van inwoners die overwegen te investeren in De Bocht. Aanmelden voor die bijeenkomst kan via klimaatactiefdierenzuid@gmail.com.

Klimaatactief Dieren-Zuid gaat na dit project door met nieuwe initiatieven, samen met de gemeente en andere energie- en klimaatgroepen.