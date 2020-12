Gemeente Rheden presenteert steunmaatregelen voor cultuur, sport, recreatie en toerisme

GEM. RHEDEN – Het college van de gemeente Rheden heeft vorige week een voorstel gedaan voor extra COVID 19-steunmaatregelen. Het voorstel richt zich met name op de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme.

Wethouder Dorus Klomberg legt uit: “De sectoren cultuur, sport, toerisme en recreatie hebben het al lange tijd moeilijk en de tweede lockdown maakt de situatie voor hen alleen maar nijpender. Het is daarom belangrijk dat het college nu met een regeling komt om ondernemingen en instellingen in deze sectoren tegemoet te komen.” Met dit voorstel geeft de gemeente Rheden concreet invulling aan de middelen die van Rijk en provincie voor dit doel worden ontvangen.

Een aanzienlijk deel van de steunmaatregelen is gericht op culturele en maatschappelijke instellingen en ondernemers werkzaam in de genoemde sectoren. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen.

Zo is er de tegemoetkoming cultuur, sport, recreatie en toerisme. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor acute hulp op de korte termijn en faciliteert culturele en maatschappelijke instellingen in bijvoorbeeld het inhuren van personeel voor het uitvoeren van vitale functies, noodopvang voor kwetsbare groepen, ondersteuning van dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen. Bovendien wordt met deze maatregel invulling gegeven aan de wens van de gemeenteraad om ondernemers binnen de cultuur, sport, recreatie en toerisme, onder specifieke voorwaarden, tegemoet te komen.

Ook is er een compensatie voor buurt- en dorpshuizen. Buurt- en dorpshuizen spelen een belangrijke rol bij de culturele en recreatieve voorzieningen binnen de gemeente. Compensatie voor extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen als gevolg van de coronamaatregelen is daarom een belangrijk onderdeel van de maatregelen. Denk daarbij aan het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen.

Tot slot is er een borging van lokale culturele infrastructuur. Deze is bedoeld voor organisaties die inkomsten missen uit onder andere kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen.

Voor een tegemoetkoming geldt dat het moet gaan om extra kosten of inkomstenderving als gevolg van COVID-19. Ondernemingen en instellingen kunnen alleen een beroep doen op deze tegemoetkoming, als de kosten niet door andere rijksregelingen (zoals TOZO of NOW) worden gedekt. Te denken valt aan maatregelen voor het continueren van de reguliere bedrijfsvoering, zoals het nemen van hygiënemaatregelen of routeringen. Begin januari 2021 worden de uitvoeringsregelingen uitgewerkt en op www.rheden.nl geplaatst. Vanaf dan kunnen de tegemoetkomingen worden aangevraagd.