Gemeente Rheden presenteert nieuwjaarsfilm: Zicht op perspectief

GEM. RHEDEN – Omdat er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie kan worden gehouden, heeft de gemeente Rheden een nieuwjaarsfilm opgenomen. Deze is getiteld Zicht op Perspectief en is vanaf 1 januari 10.00 uur te zien op de verschillende online kanalen van de gemeente.

Omdat de nieuwjaarsreceptie dit jaar zou plaatsvinden in het dorp Rheden, gaan burgemeester Carol van Eert en dorpswethouder Ronald Haverkamp in deze film op bezoek bij een aantal Rhedenaren. Samen kijken ze terug op 2020 en blikken ze vooruit op 2021. Op de foto zijn ze bij raadslid Linda Nieuwenhoven.

Het college van B&W wenst iedereen alvast fijne feestdagen. En spreekt de wens uit dat 2021 een jaar wordt dat voor iedereen meer perspectief zal bieden.