Gemeente gaat aan de slag met dorpshart van Brummen

BRUMMEN – De gemeente Brummen gaat aan de slag met met verschillende locaties in het hart van Brummen. Het Van Limburg Stirumplein is de eerste locatie die aangepakt gaat worden. Verkoop van grond en de bouw van woningen moet geld opbrengen dat daarna weer in de openbare ruimte geïnvesteerd kan worden.

Bijna 10 jaar geleden kwam de de structuurvisie voor het centrum van Brummen al op tafel. Mede door de economische crisis kwam er van de plannen weinig terecht. Na 10 jaar wordt er met een aangepast plan van aanpak een nieuwe start gemaakt. “In z’n algemeenheid zijn alle betrokkenen het eens dat structuurvisie van 2011 nog steeds een goede basis vormt voor nieuwe ontwikkelingen. Wel moeten we dat actiever gaan aanjagen. Dit gaan wij nu bijvoorbeeld doen rond het Van Limburg Stirumplein”, aldus wethouder Pouwel Inberg.

Het nieuwe Plan van Aanpak dient als vertrekpunt. “De focus van de gemeentelijke rol ligt op de plekken waarop de gemeente zelf invloed heeft en een financiële opbrengst kan behalen. Deze opbrengst kunnen we vervolgens op een verantwoorde manier gebruiken om, samen met werkgroepen, weer op andere plekken verbeteringen door te voeren. Met deze koers kan de gemeente, ondanks de huidige financiële positie, toch investeren in de ontwikkeling van de dorpskern”, aldus wethouder Inberg. Plannen om een brug of tunnel naar de veerpont te maken passen niet binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente, vertelt de wethouder. Samen met de Dorpstraad wordt er binnenkort betere bewegwijzering aangebracht.

Dorpsraad Brummen en Ondernemersvereniging Brummen hebben zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor ontwikkelingen. Zij zijn dan ook blij dat de schop eindelijk in de grond gaat. “Als Dorpsraad zijn we blij dat er nu een Plan van Aanpak ligt”, aldus Henk Poldermans van de Dorpsraad. Hij benadrukt dat de Dorpsraad zich blijft inzetten voor participatie van de Brummenaren. Jelke Bouma van de ondernemersvereniging is ook blij met de stappen. “De ondernemers hebben een enorme behoefte aan ontwikkeling. We hebben nu het gevoel dat er vooruitgang in zit.”

Foto: Henk Poldermans (voorzitter Dorpsraad Brummen) wethouder Pouwel Inberg en Jelke Bouma (voorzitter Ondernemersvereniging Brummen) bij het Van Limburg Stirumplein.