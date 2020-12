DOESBURG – Uit onderzoek van de drie Gelderse GGD’s is gebleken dat houtstook in de regio’s Arnhem-Nijmegen en de Achterhoek substantieel bijdraagt aan de emissie van fijnstof en roet. De gemeente Doesburg heeft daarom maatregelen genomen om schadelijke stoffen, die vrijkomen door het stoken van hout in een houtkachel of open haard, terug te dringen.

De gemeente Doesburg streeft naar minimale houtstook en heeft daarom besloten om twee maatregelen te nemen. Pelletkachels en HR houtkachels zijn van de lijst toekomstbestendig wonen lening gehaald. Dit houdt in dat pelletketels, pelletkachels en HR houtkachels niet meer in aanmerking komen voor de duurzaamheidslening.

De pellet- en houtkachels zijn destijds op de maatregelenlijst gezet, omdat ze een alternatief waren voor fossiele brandstoffen. Steeds meer onderzoek toont aan dat de inzet van biomassa voor het opwekken van duurzame energie een keerzijde heeft, namelijk de emissie van allerlei stoffen in de lucht. Dat heeft negatieve gevolgen voor de regionale luchtkwaliteit en voor de gezondheid van de inwoners. Om die reden wil de gemeente Doesburg deze voorzieningen niet langer stimuleren.

Daarnaast worden de gemaakte kosten voor het afsluiten van het aardgasnetwerk toegevoegd aan de lijst.

De gemeente Doesburg verbiedt daarnaast het verbranden van snoeiafval en verleent hiervoor geen stookontheffingen meer. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is onder artikel 5:34 opgenomen: ‘Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken.’ Het college is echter bevoegd (artikel 5:34, lid 3 van de APV) om een ontheffing te verlenen voor het verbranden van afval. In de praktijk gebeurde dat incidenteel voor het verbranden van snoeiafval bij grootschalig landschappelijk onderhoud. Omwille van de luchtkwaliteit en de gezondheidsrisico’s wil de gemeente Doesburg deze stookontheffingen voortaan niet meer verlenen. Zij meent dat er in de regio voldoende bedrijven aanwezig zijn die het snoeiafval op een milieutechnisch verantwoorde wijze kunnen (laten) verwerken. Daarmee kan het snoeiafval als grondstof dienen voor andere toepassingen zonder dat het een negatieve invloed op de luchtkwaliteit heeft.