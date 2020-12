Gemeente Brummen onder preventief toezicht

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen komt volgend jaar onder verscherpt financieel toezicht van de provincie. Dat is voor de gemeente geen verrassing, omdat het dit jaar niet is gelukt een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. “De rek was er vorig jaar al uit en zoals we vreesden is onder andere de gemeente Brummen nu door een ondergrens gezakt”, aldus Jan Markink, gedeputeerde Gemeentefinanciën van de provincie Gelderland.

Gelderse gemeenten staan er over de hele linie slechter voor dan een jaar geleden en hebben wederom grote moeite om de begroting rond te krijgen. Met name het sociale domein drukt zwaar op de gemeentelijke kosten. Daarnaast is de spaarpot van de Brummen bijna leeg. Omdat de gemeente de uitgaven van het sociaal domein de komende jaren zorgvuldig wil aanpakken en de komende jaren de reserves wil aanvullen, is er voorlopig een tekort op de balans. Brummen heeft daarnaast de bijzondere opgave in Eerbeek, die hulp en ondersteuning van de provincie Gelderland wenselijk maakt. “We gaan samen met de gemeenten kijken hoe ze de financiën weer op orde kunnen krijgen. We hopen dat ze er over een paar jaar allebei weer stevig voor staan”, aldus Markink.

Repressief toezicht houdt in dat de gemeente voor grote uitgaven eerst toestemming moet vragen aan de provincie. Zoals burgemeester Alex van Hedel het omschrijft: “De gewone boodschappen kunnen we blijven doen, maar een nieuwe auto moeten we eerst vragen. Oftewel: het reguliere werk gaat door, maar nieuwe investeringen moeten we met de provincie overleggen.” Van Hedel heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente de financiën weer op orde krijgt.

Ondertussen pleit de provincie Gelderland samen met gemeenten al langere tijd bij het Rijk voor meer geld en eerlijke financiële verhoudingen tussen overheden. Jan Markink: “Hier gaan we keihard mee door. Als we willen voorkomen dat gemeenten massaal door het ijs zakken, moeten er komend jaar echt stappen gezet worden.”