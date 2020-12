Gemeente Brummen investeert in huisvesting scholen

BRUMMEN – De gemeente Brummen investeert het komend jaar in de huisvesting van vier scholen in Brummen. Om de scholen te laten voldoen aan de eisen van de tijd wordt er verbouwd bij de Pancratiusschool, de Oecumenische basisschool, Het P@rk en De Lans, meldt onderwijswethouder Ingrid Timmer.

De gemeente heeft een zorgplicht voor goed onderwijs en voldoende onderwijsruimten. In de begroting voor de komende jaren is geld vrijgemaakt voor de huisvesting van scholen. Verschillende schoolbesturen hebben een aanvraag gedaan voor budget om hun scholen aan te passen. Dit budget is toegekend. Bijzonder is dat de scholen zelf de verbouwing in eigen hand houden.

Er zijn de laatste jaren nieuwe schoolgebouwen gebouwd en nu iedereen een beetje is gesetteld, is duidelijk hoe de leerlingen zich over de scholen hebben verspreid, legt wethouder Timmer uit. “Dit betekent dat er op sommige plekken leegstand ontstaat, terwijl bij andere scholen weer een tekort is aan lokalen. Dat laatste is het geval bij de Pancratiusschool en de Oecumenische basisschool, die elk worden uitgebreid.”

Ook voor het gebouw van Kindcentrum Het P@rk wordt budget beschikbaar gesteld. Dit om de ruimtes in het schoolgebouw geschikt te maken voor zowel onderwijs als kinderopvang. Dit past in het gemeentelijk onderwijshuisvestingsbeleid en doet recht aan het gegeven dat onderwijs en kinderopvang steeds intensiever samenwerken.

Daarnaast is er een bedrag voor renovatie van De Lans, een school voor kinderen met bijzondere behoeften, met een antroposofische inslag. Gelegen op het landgoed van de Michaelshoeve wordt hier onder andere praktijkonderwijs gegeven aan leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze vorm van onderwijs maakt het lastig om De Lans in een andere gebouw te laten ‘samenwonen’ met een andere school waar juist ruimte over is. En dus wordt het gebouw volledig gerenoveerd. “Dit gebouw wordt helemaal opnieuw opgebouwd, alleen de muren blijven overeind”, aldus Timmer. De school wordt gemoderniseerd en verduurzaamd.

Overigens speelt dezelfde situatie in Eerbeek, waar de nieuwe scholenclusters net iets later zijn opgeleverd. In overleg met de schoolbestuurders is besloten het beschikbaar gestelde budget in 2021 te besteden aan de scholen in Brummen. Komend schooljaar vinden er nadere gesprekken plaats met de schoolbesturen over de scholen in Eerbeek. Hierbij wordt tevens het onderwerp zorg in de school nauw betrokken.