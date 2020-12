Gelderlanders somberder door coronavirus

REGIO – GGD Noord- en Oost Gelderland heeft opnieuw het welbevinden van inwoners van Gelderland gepeild. Steeds meer mensen geven aan te kampen met psychische klachten. “Ik ben vaker somber door het coronavirus met alle beperkingen die het leven momenteel heeft, met daarbij meer angst om het te krijgen of mensen te verliezen,” aldus een 25-jarige deelnemer aan het onderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in de regio. Van 5 tot 11 november vond een vijfde peiling plaats. Bijna 3200 mensen hebben meegedaan door een online vragenlijst in te vullen. De eerste vier peilingen deed de GGD in maart, april, juni en september.

Welbevinden

Het percentage mensen met psychische ongezondheid is toegenomen van 15 procent in april tot 20 procent in november. GGD NOG ziet vooral een sterke toename in psychische ongezondheid onder jongvolwassenen. Zij ervaren vaker dan de oudere leeftijdsgroepen gevoelens van angst, stress, verveling en eenzaamheid. Acht op de tien jongvolwassenen geven aan dat ze ‘het allemaal lang vinden duren’. Ze missen het afspreken met familie en vrienden en het (erop) uitgaan. Tevens blijkt dat door corona de financiële situatie van jongvolwassenen vaker dan gemiddeld is verslechterd (18 procent vs. 11 procent gemiddeld).

Uit het onderzoek blijft eveneens dat psychische ongezondheid vaker voorkomt bij laagopgeleiden (28 procent) en alleenwonenden (26 procent). “Sociale contacten en uitjes gaan toch steeds meer gemist worden. Het leven wordt een beetje saai”, geeft een alleenstaande 29-jarige vrouw aan. Alleenstaanden geven ruim twee keer zo vaak aan zich eenzaam te voelen ten opzichte van mensen die samen wonen met een partner en/of een gezin hebben (40 procent vs. 17 procent).

Maatregelen Rijksoverheid

Met het toenemen van het aantal besmettingen, is in november een groter draagvlak voor de maatregelen te zien. De groep die de maatregelen overdreven vindt, is relatief klein (15 procent t.o.v. 25 procent in juni). De GGD ziet ook dat het in november meer mensen lukt zich aan de maatregelen te houden dan in de zomer. Zo geeft in november 67 procent aan dat het (zeer) goed lukt om de anderhalve meter afstand te houden terwijl dit in juni slechts 47 procent was. Vrouwen en ouderen houden zich over het algemeen beter aan de maatregelen dan mannen en jongeren.

Testbereidheid

Van de respondenten die in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek last hadden van milde of ernstige griepachtige verschijnselen (zoals koorts, keelpijn, verkoudheid en/of hoesten) heeft 49 procent zich laten testen. Dit is een aanzienlijk groter deel dan in juni en september. Toen liet respectievelijk 1 procent en 29 procent van de mensen met klachten zich testen. Desondanks heeft 51 procent zich dus niet laten testen bij klachten. Veel mensen laten zich niet testen omdat ze denken dat de klachten ergens anders door komen, als ze de klachten niet ernstig genoeg vinden of als de klachten snel weer over zijn.

Vaccinatie

“Ik zal niet de eerste zijn om me te laten vaccineren, maar als een grote groep het heeft laten doen en er zijn geen problemen, dan vind ik het geen probleem”, geeft een van de deelnemers van het onderzoek aan. Ten opzichte van juni is de bereidwilligheid om zich te laten vaccineren afgenomen. Toen was 60 procent nog bereid zich te laten vaccineren, nu geeft 51 procent van de mensen aan zich te willen laten vaccineren. 36 procent van de respondenten weet het nog niet. Uit het onderzoek blijkt dat 65-plussers het meest bereidwillig zijn om zich te laten vaccineren (69 procent), de groep 28-44-jarigen het minst (35 procent). De vaakst genoemde reden om zich niet te laten vaccineren is twijfel aan de veiligheid van het vaccin.