Geen Kerstdiensten RK Kerk Loenen

LOENEN – De kerstdiensten in de RK-Kerk in Loenen gaan niet door. Daartoe heeft het Parochiebestuur, op advies van het Bisdom, moeten besluiten. De Kerstnachtdienst op donderdag 24 december om 21.00 uur is wel te volgen via het internet. Daartoe kan via de site van de Franciscus en Claraparochie Twello op “kerkdienst gemist” de dienst die in Apeldoorn wordt opgenomen, worden gevolgd. Op Eerste Kerstdag om 10.00 uur kan de dienst worden gevolgd vanuit de kerk in Twello. De kerk in Loenen, waar een prachtige kerstgroep tentoon gesteld wordt, is dus helaas gesloten. De Mariakapel in deze kerk is wel te bezoeken.