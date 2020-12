Geef een ander een extraatje met een omgekeerde adventskalender

DIEREN – Het begon als een klein gebaar om zelf iets te doen voor een ander. Inmiddels heeft Saskia Haasdijk – Arbman uit Dieren al tientallen mensen ertoe aangezet om een zogenoemde ‘omgekeerde adventskalender’ te maken voor iemand die een extraatje goed kan gebruiken.

“Ik heb het niet zelf verzonnen, maar ik vond het idee van een omgekeerde adventskalender zo leuk, dat ik besloot dit te gaan doen voor iemand die wel een extraatje kan gebruiken”, vertelt Saskia. Bij een omgekeerde adventskalender krijg je niet elke dag een cadeautje, maar pak je juist iedere dag iets voor iemand anders in. Op 24 december is er dan een doos, mand of tas met 24 dingen. Sommige mensen hebben het idee omgedraaid en juist vooraf 24 cadeautjes gekocht, zodat de ontvanger elke dag iets uit kan pakken. “Het hoeven helemaal geen dure dingen te zijn, het gaat om het gebaar. Denk aan chocola of knakworstjes of wat lekkers te snoepen voor kerst. Voor kinderen kun je er een klein cadeautje bij doen bijvoorbeeld.”

Voor Saskia is het niet meer dan normaal dat ze anderen helpt. “Ik realiseer met hoe goed wij het zelf hebben”, vertelt ze. “We zijn niet rijk, maar hebben een warm huis en elke dag te eten. Ik ben daar dankbaar voor en help graag anderen die het minder goed hebben.”

En dus plaatste Saskia een oproepje op de Weggeefhoek op Facebook, op zoek naar iemand aan wie ze haar pakket kon geven. En toen ging het snel. “Ik kreeg heel veel reacties van mensen die wel een pakket met lekkers kunnen gebruiken, maar ook van mensen die zelf wel cadeautjes weg willen geven.” Saskia probeert zoveel mogelijk mensen aan elkaar te koppelen. “Inmiddels zijn zo’n 25 mensen een pakket voor iemand aan het maken.”

Mensen die zich nog willen aansluiten bij het project van Saskia kunnen zich melden via de Facebook-pagina ‘omgekeerde adventskalender Dieren en omgeving’.

Foto: Saskia Haasdijk maakt met lekkers en cadeautjes een omgekeerde adventskalender