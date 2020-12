Gedichtenwedstrijd PGAD heeft dit jaar thema Broze Aarde

DOESBURG – Net als voorgaande jaren houdt de Protestantse gemeente Angerlo Doesburg (PGAD) een poëziewedstrijd. Tineke Beishuizen, schrijfster en jurylid, roept iedereen op hieraan mee te doen.

Tineke Beishuizen: “Er is veel in ons leven veranderd, het afgelopen jaar. Maar gelukkig zijn er ook veel dingen hetzelfde gebleven. Bijvoorbeeld het schrijven van gedichten. Wat je ervoor nodig hebt is een tafel, een stoel, een vel papier en een pen. Zo was het en zo is het nog steeds. Dus vergeet mondkapjes, gepaste afstand en vaccinaties en ga er eens rustig voor zitten. Want het is weer zover: de jaarlijkse gedichtenwedstrijd in het kader van de Poëzieweek die van 28 januari tot en met 3 februari zal plaatsvinden in Vlaanderen en Nederland.”

Het officiële thema van deze poëzieweek is ‘Samen’, maar de PGAD wijk daar dit keer vanaf en kiest een heel ander thema, namelijk ‘Broze Aarde’. Beishuizen: Broze Aarde is de titel van een prachtig gedicht, gegoten in de vorm van een hooglied en geschreven door de bekende Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog. In haar hooglied bezingt Antjie Krog de aarde in al haar schoonheid, maar ook in haar toenemende mate van verval, voor wie wij niemand anders de schuld kunnen geven dan onszelf. Maar het is nog niet te laat, al verkeert onze planeet in een verregaande staat van broosheid.”

Een klein groepje Doesburgers heeft zich door het gedicht en de titel Broze Aarde laten inspireren tot het organiseren van een aantal evenementen in 2021, die op diverse manieren, maar onder de overkoepelende naam ‘Broze Aarde’, de aandacht zullen vestigen op de toestand van onze broze aarde. Eén van die evenementen is de gedichtenwedstrijd.

Tineke Beishuizen roept iedereen op vooral mee te doen aan de wedstrijd. “Wat zou u in een dichterlijke vorm kwijt willen over de toestand van onze aarde? Over uw hoop of misschien wel wanhoop? Over uw gevoelens bij het zien van de eenzame ijsbeer op die schots? De gletsjer die langzaam de zee in glijdt? De gebieden waar het steeds droger en andere gebieden waar het steeds natter wordt? Aan een gebrek aan onderwerpen zult u beslist niet gaan lijden, aan uw tafel met dat vel papier voor u.”

Gedichten kunnen worden ingestuurd tot en met vrijdag 15 januari. Dit kan per e-mail naar chris.kors@gmail.com. Vervolgens buigt de jury zich over de inzendingen. De jury bestaat uit Chris Kors, Petra Spaan, Marian Grandia, Jan Ravensteijn en Tineke Beishuizen. De uitslag wordt op zondag 24 januari bekendgemaakt tijdens een gezellige bijeenkomst in de Martinikerk. Aansluitend onthult burgemeester Loes van der Meis van de gemeente Doesburg het gedicht aan de buitenmuur van de Martinikerk. Daar is het enkele maanden te zien. “Uit ervaring weten wij dat veel voorbijgangers stil zullen staan om van de tekst te genieten”, aldus Tineke Beishuizen.