Foi,foi: Nieuwe trombone

In veul darpen is tegenwoordig un seniorenorkest. Muzikanten, mannen en vrouwen, van rond de zestig könt doar lid van wörden. Misschien ok wel jonger. Ze heb in hun leven kört of lange in un orkest espeuld. Soms mossen ze um de een of andere reden d’r effen mee stoppen. En noe könt ze doar weer lekker mooie muziek maken. En gezellig ok natuurlijk zo met mekare in de pauze en noa afloop wat biekletsen oaver de familieaangelegenheden.

De lejen komp meestal oaveral vandan. Ie heb mooi tied om daor hen te goan. Vake speulen ze ‘s middags. Wel zo gemakkelijk, want de meeste olderen heb oaverdag goed de tied. Ook veul vrouwen goat bloazen bie zo’n seniorenorkest. Vrogger was dat muziekmaken alleen maar veur de keerls, maar dat is in de loop van de joaren wel anders ewörden. Tegenwoordig bint d’r bie de harmonie- en fanfareorkesten veul vrouwen. Bar jammer dat de jeugd dat niet meer zo antrek. Ze wilt ut eerst nog wel leren maar as ze older worden goat ze liever speulen op un gitaar of wat anders. In disse streek bint d’r al un paar muziekverenigingen oaver de kop egoan. In die kleine darpen kan dat hoast niet meer. Ut is allemaol te duur. Huur van de zaal, dirigent, contributie, muziek en uniformen. Ut mot allemoal betaald worden.

De olderen heb nog wel wat geld in de knippe. Ik heuren van Jans die speulen bie un seniorenorkest. De lejen van de vereniging speulen allemoal op instrumenten van de eigen vereniging. Ok Jans, un trombonist van dikke in de tachtig. Op un repetitiemiddag kwam hee binnen met un splinternieuw instrument. “Ja”, zei hee, “ik heb mien un nieuwen ekoch. Dat olde dinge van hier was niet zo best meer”. Midden in ut café deed hee de koffer lös en liet doar toch un mooi blinkend en sierlijk bloasinstrument zien! Bar mooi. De muzikanten stonden d’r allemoal umme hen en luusterden noa de mooie volle ronde tonen die Jans uut zien nieuwe instrument toverden.

De repetitie begon met “In te mood” van Glen Miller en dat was Jans niet noa de zin. Hee speulen wel goed tötdat de dirigent afsloeg en zei: “Jans ie bloas in de verkeerd moat. Un F, maar doar steed un Fis.” Jans keek veur zich op zien partieje, mar zei niks. Ut ging varder vandan. Maar weer van veurten af an. Ut ging goed totdat ze bie’j dat gedeelte kwamen woar Jans moeite mee had. De dirigent sloeg weer af en zei: “Luu wi’j begint vier moaten terugge, maar Jans ie mot un Fis speulen inplaats van un F”. Toen koaken bie Jans de melk aover. Wat meenden die dirigent wel niet dat hee Jans de les kon lèzen. Hee stond op en zei un stuk harder als gewoon: “Noe mo’j is goed luusteren meneer de dirigent. Dit is mien eigen trombone en doar spöl ik op wat ik wil. Ajuu!”. Hee stond op nam ut instrument mee en ging kwoad noa huus.

Jans bleef gelukkig niet hellig en was d’r de volgende keer gewoon weer bie en speulen noe in Fis.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

’De een zien musse is de ander zien goldvinke’