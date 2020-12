Foi.foi: Pocher

Ut schient dat deur de corona ut vissen noe weer in de belangstelling steed. De keerls (en soms ok vrouwen) wilt d’r toch uut en met dat anderhalve meter gebod ku’j dat prima doen. Ut volgende verhaaltje dat ik pas heuren is van un keerl die ut merakels mooi weet te vertellen. Dus as ut niet helemoal woar is mo’j niet bie mien wèzen maar bie um.

D’r waren un paar keerls die bar graag gingen vissen. Noa de tied in de kroeg hadden ze natuurlijk hele starke verhalen. Ja, dat heurt d’r natuurlijk ok bie. De een ving nog nog grotere vissen as de ander. Visserslatijn. Derk was de grootste pocher. Hee wist ut altied bèter. Hee had de wiesheid in pacht. Noa un ander luusteren was veur um un grote opgave. Gien kwoade keerl maar al dat gloepende gepoch en gebloas begonnen de andere kroegkeerls toch bar te vervelen. Ze wollen um toch un keer goed te pakken hebben. Dan zol dat gebloas wel oaver goan. Toen Derk d’r un keer niet was, kregen ze de kans um wat af te sprèken. Dorus kwam op ut idee um wat te doen met ut oavervaren van de Iessel met un amfibie voertuug. Ule kent dat wel dat is un grote auto die zowel op de weg kan riejen en ok varen deur ut water. Ie ziet ze hier niet zoveul. Derk wist iemand die ok zo’n aparte auto/boot had. Hee kon ut wel op un accoord gooien met die man um mee te doen met un geintjen met Derk. D’r worden af esproaken dat Derk op un middag met die man met dat voertuug un endjen mee zol goan riejen. Derk was gek op auto’s. Dus dat was gien punt.

Op die middag stappen Derk in dat voertuug. Foi, foi wat mooi vond hee dat toch. De chauffeur reed un endjen rond deur die umgeving maar zei dat hee met de pont terug wol. Dat vond Derk gien bezwoar. Eerst ging alles goed. Toen gebeuren ut. In plaats dat de chaufeur stoppen, reed hee maar zo de pont af de Iessel in. Derk schrok zich te pletter… Hee blèren en schrèèuwen dat hee zol verdrinken. En de chauffeur maar lachen. Derk wörden zo wit as un piere. Gloepend bange… Gien praatjes meer. Hee kreeg d’r pien in de buuk van. Verduld doar ha’j uit gedonder. Ut liep un dunne af in de bokse. O, wat had hee ut benauwd. En de chauffeur maar lachen en vertellen um dat disse auto niet alleen op de weg kon riejen maar ok kon varen. Ja, dat marken Derk wel, maar was nog niet bekommen van de schrik.

Toen de chauffeur Derk afzetten bie ut café, was ut gien gezichte. Want wat zagen zien moatjes? Derk liep wiedbeens. Das mos hee wel met die köttel in de bokse. Foi, foi, wat had die keerls un schik toen ze Derk doar zo zagen zwabberen. Derk hef rap de fietse epak en noa huus egoan. Thuus had hee ok heel wat uut te leggen. Maar… ut hef wel eholpen met dat gepoch, dat was kats oaver. A’j um d’r noa vroegen dee hee krek of hee van niks wist.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Met echte vrienden he’j dubbele vreugde en halve smart