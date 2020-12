Foi foi: Lekker vissien

Bedrieven holt af en toe ok viswedstrijden. Ja, ie mot d’r natuurlijk van hollen um mee te doen, maar zo geet dat met elke hobby en sport.

Bie Derk hadden ze ok zo lange an de kop zitten drammen dat hee mee zol doen met ut hengelen. Hee proberen d’r van af te kommen deur te zeggen dat hee gien hengel had, maar dat was ok gien beletsel, want iemand had nog wel un extra hengelstok oaver. Derk kon d’r noe niet meer onderuut, maar wol die viskeerls die altied van die starke verhalen hadden oaver die joekels die ze vingen, wel is effen te pakken nemmen. Hee bedach zich un mooi plan. Doar zollen ze van opkieken.

Op die bewuste dag gingen de vissers van ut bedrijf noa de waterkant. Zelfs de directie deed mee. Ze zochen zich un mooie plekke en wachen af wat d’r ging gebeuren. Noa ut fluitje ging ut beginnen. De vangst viel zeker niet tegen. D’r wörden d’r heel wat op ut dreuge ebrach: groot en klein.

Derk had zich un rustige visplekke uut ezoch tussen de rietpluumen om zien hengel uut te gooien. Verstand had hee d’r niks van, maar hee deed alsof hee joaren had ehengeld. Beet had hee eerst niet, maar toen zagen de anderen dat Derk toch wat an de hengel had en iets uut ut water halen. Hoe Derk dat achteraf zo vlug hef kunnen versieren is hun nog un roadsel, maar toen ze nieuwsgierig bie um kwamen un te zien wat hee evangen had, was de visser met smaak de vis aan èten… “Man wat maak ie noe toch”, zeien un paar hengelaars tegen um, “ie kunt de rauwe vis toch niet zo opèten. Ie mot de vis toch eerst schoonmaken en broaden.”

Derk storen zich niet an ut geproat van zien collega’s en at met smaak de (zolte) vis op en zei: “Ik bin goan vissen om un lekker vissien te kunnen èten en noe ik d’r ene heb evangen wil ik um ok dadelijk burgemeester maken.” De anderen keken hun ogen uut. Ze wisten wel da’j van alles van Derk konden verwachen, maar dat hee zomaar un rauwe vis op kon èten, nee doar snappen ze gien bal van.

Toen Derk alleen ut puntjen van de start nog oaver had kreeg een van de umstanders un idee en zei: “Zeg Derk ie nemp ons toch niet te pakken. Heb ie soms heel rap de vis verwisseld.”

De anderen konden ut hoast niet geleuven, want Derk mos doar tussen ut riet wel heel rap de vis verwissld hebben. Derk zei d’r eerst niks op maar hielp later de andere hengelaars uut de droom en vertellen dat hee snel un zolt vissien an de hoake had edoan. Foi, wat hef Derk un schik ehad um die grote ogen die de luu hed op ezet toen hee met de vis an ut èten was. De hengelaars heb d’r noa afloop bar veul umme motten lachen.

Derk is nog wel varder egoan met ut vissen, maar ut wol niet meer, trouwens dat hoeven ok niet want hee had zien buit al binnen!

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Un goeie vriend of vriendin is in oe lèven als brood en wien