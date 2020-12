Flessenactie PFC Rheden uitgesteld

RHEDEN – De finaledag van de flessenactie van PFC Rheden, die zou worden gehouden op zaterdag 19 december, wordt uitgesteld. De zwemvereniging gaat kijken naar mogelijkheden om begin volgend jaar de activiteit alsnog te laten plaatsvinden. “De intenties zijn er, vanuit zowel de gemeente, het Sportbedrijf en PFC Rheden”, laat de vereniging weten.

PFC zamelt zoveel mogelijk lege petflessen in om daarmee het lege bassin van zwembad De Dumpel te vullen. Hiermee neemt de vereniging afscheid van haar oude thuisbasis èn doet een gooi naar een wereldrecord. De opbrengst van de actie is deels bestemd voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland. PFC roept iedereen dan ook op om gewoon flessen te blijven sparen. “Mochten er tussentijds volle zakken opgehaald moeten worden, laat ons dat dan weten!” Dit kan via legeflessenactie@pfcrheden.nl. De actie is verder te volgen via www.facebook.com/pfcrheden.