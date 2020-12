F-jeugd HV Brummen topverkopers van Grote Clubactie

BRUMMEN – Ook Handbalvereniging Brummen deed dit jaar, voornamelijk digitaal, mee met de Grote Clubactie. De F-jeugd van de vereniging verkocht de meeste loten en werd daarvoor in het zonnetje gezet. Het hele team kreeg een cadeautje in de vorm van popcorn en kleurpotloden of viltstiften. De beste verkopers van het team, de top 3, kregen een medaille. Dat waren Emma, Jaiden en Noa.