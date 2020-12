Extra openingstijden Martinikerk

DOESBURG – De Martinikerk is de komende week extra geopend voor publiek. Bezoekers zijn op woensdag 9, donderdag 10, zaterdag 12, woensdag 16 en donderdag 17 december welkom tussen 12.00 en 16.00 uur. Tijdens de openingstijden is ook de kerkwinkel geopend. Hier zijn voor 2 euro per stuk boeken en cd’s te koop. Verder is er een permanente expositie te zien over de geschiedenis van de kerk. Tijdens de opening wordt het beroemde Walckerorgel bespeeld door diverse organisten.