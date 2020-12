Expositie natuurfoto’s

HOENDERLOO – In het Museonder in Park de Hoge Veluwe is nog tot en met 20 december een expositie te zien van de Gelderse Natuurfotowedstrijd 2020. Voor deze wedstrijd van Omroep Gelderland zijn meer dan 800 natuurfoto’s ingestuurd, die het afgelopen jaar zijn genomen in de provincie Gelderland. In natuurgebieden, maar ook in de achtertuin van de fotografen zelf. Uit deze foto’s heeft de jury 25 favorieten uitgekozen. De foto’s van de winnaar en de favorieten van de jury zijn te bekijken in de filmzaal van het Museonder. De expositie is dagelijks tussen 9.30 en 17.30 uur gratis te bezoeken, exclusief entree tot het Park.