Energiecoöperatie DoesWatt zoekt versterking

DOESBURG – Met ondersteuning van de gemeente heeft een groep Doesburgers de afgelopen maanden hard gewerkt aan de oprichting van de Doesburgse Energiecoöperatie DoesWatt. Voor verschillede projectgroepen zijn zij nu op zoek naar versterking.

Concreet werkt DoesWatt nu aan twee projecten: het plaatsen van collectieve zonnepanelen op grote daken en het opleiden van energiecoaches. Die zullen inwoners van Doesburg gaan adviseren hoe ze minder energie kunnen gebruiken.

De kerngroep van DoesWatt bestaat uit acht mensen die in verschillende projectgroepen samenwerken. Om de projecten goed van de grond te krijgen , zoeken we versterking van onze projectgroepen. Sommige projecten hebben te maken met de bewustwording van energieverbruik, andere projecten gaan over het opwekken van verschillende soorten energie.

De groep zoekt mensen met technische, communicatieve en/of organisatorische kennis en vaardigheden die graag een steentje willen bijdragen aan DoesWatt en aan de Doesburgse energietransitie. Ook jongeren die zich willen aansluiten, zijn van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met info@doeswatt.nl.

Foto: Het bestuur en de huidige leden van DoesWatt, v.l.n.r.: Jeroen Naterop, Monique Dirven, Paul van Rheenen, Han Janssen, Guido Wezenberg, Hemke de Weijs, Hans Wonink en Henk Visser. Anna Pietersma ontbreekt.