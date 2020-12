Ellecomse schrijft mee aan boek over Nederlanders in coronatijd

ELLECOM – De intelligente lockdown in maart was aanleiding voor fotograaf Ton Bennemeer om binnenblijvers bij hun voordeuren te fotograferen. Dat resulteerde uiteindelijk in 75 sprekende foto’s, waarbij Tamara Onos uit Ellecom samen met haar schrijfvriendinnen van het schrijverscollectief De Schrijfjuffers de bijbehorende verhalen optekende. Het resultaat werd ‘Thuis. Nederland in coronatijd’, een koffietafelboek over hoe iets negatiefs ook positieve en waardevolle elementen kan bevatten.

Het boek bevat persoonlijke verhalen, vol herkenning en bewondering. ‘We maken er het beste van,’ was voor velen het credo. Met in de regel een positieve en creatieve invulling van de (on)mogelijkheden. De camping in het buitenland werd verruild voor het opblaasbadje op eigen terrein, de pubquiz werd online gespeeld, de zitkamer diende als thuisbioscoop en de kraamvisite stond voor het raam in de voortuin. Zo kreeg het dagelijks leven opnieuw vorm en werd het huis meer dan ooit een veilig welkom thuis. In het boek zijn ook bekenden uit onze regio geportretteerd, waaronder het Dushi Huis en het peukenmeisje Bernadette Hakken uit Ellecom.

‘Nederland in coronatijd’ telt 160 pagina’s en wordt uitgeven in hardcover. Het biedt een kleurrijk inkijkje in het gewone Nederlandse huishouden in een bijzondere tijd. Het boek is voor 22,95 euro verkrijgbaar bij de boekhandel. Wie tot 31 december een eigen deurpostfoto maakt, deze plaatst op Instagram of Facebook met vermelding van #deurpostselfie, @schrijfjuffers en @tonbennemeer, maakt kans op een gesigneerd exemplaar van ‘Thuis. Nederland in coronatijd’.