Eerste teraardebestelling op de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

LOENEN – Op de, op 26 november door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander geopende, Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen vond op dinsdag 1 december de eerste teraardebestelling plaats. Deze werd voorafgegaan door een herdenkingsbijeenkomst in het aanpalende herdenkings- en educatiecentrum, dat is gelegen tussen de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en het Nationaal Ereveld Loenen.

De eerste veteraan die werd herdacht en bijgezet was luitenant-kolonel b.d. Tivadar Spier, ridder Militaire Willems-Orde der 4e klasse. Hij maakte onderdeel uit van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht. Spier werd tot Ridder MWO geslagen wegens uitzonderlijk moedig optreden. Ook de as van zijn echtgenote Babs Spier-Markus werd in Loenen bijgezet.

Zowel de herdenking als de begrafenis vond in beperkt militair ceremonieel plaats met onder andere een dodenwacht, tamboer, urndrager, 1 minuut stilte en vlagvouwceremonie. Naast de familie en vrienden bezochten diverse militaire hoogwaardigheidsbekleders de bijeenkomst.

De Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen (NVBL) is een themabegraafplaats waar Nederlandse (oud)militairen met een officiële veteranenstatus een laatste rustplaats geboden wordt.

Foto: Johan Bergsma.