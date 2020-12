Eerste opinie raad gevraagd over afspraken met provincie

GEM.BRUMMEN – Donderdagavond 10 december vindt er een extra raadsvergadering plaats. In deze vergadering krijgen de fracties uit de gemeenteraad gelegenheid hun opinie te geven over de samenwerking van de gemeente Brummen met de provincie Gelderland. Deze samenwerking wordt volgend jaar vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst. Over twee onderdelen uit de concept-overeenkomst vraagt het college alvast een voorlopig oordeel van de gemeenteraad.

De gemeente Brummen zet onder de titel ‘Brummen Robuust’ stappen om de basis op orde te brengen en toe te groeien naar een vitale en financieel gezonde gemeente. Hierbij zoekt de gemeente weloverwogen de samenwerking met de provincie. Drie belangrijke onderwerpen zijn hierbij aan de orde, namelijk het verder versterken van de bestuurskracht van de gemeente, het verbeteren van de financiële situatie en de samenwerking binnen het programma Eerbeek Loenen 2030.

De samenwerking wordt in 2021 officieel vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst. Omdat het gemeentebestuur een aantal onderdelen ‘voortvarend wil oppakken’, worden de afspraken over bestuurskrachtverbetering en financiën nu vast voorgelegd aan de gemeenteraad. Afspraken over de taakverdeling binnen het programma Eerbeek Loenen 2030 worden momenteel nog uitgewerkt. De afspraken hierover volgen op een later moment.

Een opiniërende raadsvergadering is bij uitstek de gelegenheid voor inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties om de gemeenteraad te laten weten wat zij van een onderwerp vinden. Wie in wil spreken, moet zich vooraf melden bij de griffier van de raad. Dit kan via tel. 06 – 40814728 of griffie@brummen.nl. Vermeld daarbij een telefoonnummer, zodat de raadsgriffier kan overleggen. Een mondelinge reactie in het gemeentehuis (via een digitale verbinding) behoort tot de mogelijkheden. Bij een schriftelijke inbreng wordt de inbreng zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar de 19 raadsleden. Ook wordt deze bijdrage (met instemming en eventueel anoniem) geplaatst bij de vergaderstukken op de raadswebsite.

De vergadering begint donderdag om 20.30 uur en wordt online gehouden. De vergadering is ook online voor iedereen te volgen via www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.