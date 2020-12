Een warme groet van kinderburgemeester Zevenaar

GEM.ZEVENAAR – “Maak een warme groet, dat doet een oudere goed!”. Onder dat motto start Jasmijn Braam, de kinderburgemeester van Zevenaar, een actie. Ze roept alle kinderen in haar gemeente op om een tekening te maken. Jasmijn zorgt er dan zelf voor dat deze bij ouderen in zorglocaties in de gemeente Zevenaar terecht komen.Vanaf 25 november staan er op de basisscholen versierde inleverbussen. Daar kunnen de leerlingen hun tekeningen inleveren. Ook op het gemeentehuis in Zevenaar komt een inzamelbus. De tekeningen kunnen tot en met 15 december worden ingeleverd. Daarna haalt Jasmijn Braam de bussen op. De kinderburgemeester deelt de tekeningen vervolgens uit aan de ouderen in zorglocaties in de gemeente.