Een Stief Kwartiertje: Zegen van boven

Wanneer u in de komende dagen een opvallende ster aan de hemel ziet verschijnen, dan is dat een kunstmatig hemellichaam, een heldere satelliet, die door de gezamenlijke providers wereldwijd aan het firmament verbonden is en slechts een beperkt aantal dagen te zien zal zijn. Het hemellichaam brengt ons een bijzondere boodschap: het kerstkind zal dit jaar online worden geboren. Deze actie van de providers is er niet om nogmaals onze afhankelijkheid van de digitale wereld te benadrukken, maar een gebaar van goede wil en een teken dat ze zich bekommeren om onze gezondheid, oftewel in de geest van deze tijd: het digitaal brengen van de boodschap van heil en zegen. Het is weliswaar tegen de traditie en de geschiedenis in, maar aangezien de volkswijsheid ons wil doen geloven dat alle zegen van boven komt, moeten we dit ook zien als een handreiking dat het kerstkind op deze wijze tot ons komt. Het is voor iedereen het beste, al zullen er nog veel gelovigen zijn die het niet geloven en toch op zoek gaan in de kerken om het kind te vinden.

Het heldere hemellichaam heb ik verzonnen, maar gelukkig staat daartegenover dat er dezer dagen heel veel kerstkinderen echt geboren worden. Bij de eerste lockdown ging de buitenwereld nagenoeg geheel op slot, maar binnenshuis kwamen mensen elkaar weer tegen, openden zich naar elkaar en door deze intieme ontmoetingen is er toch veel heil en zegen in huizen neergedaald nu we negen maanden verder zijn. Waarschijnlijk worden ze niet allemaal Mark, Hugo, Jaap of Marion genoemd; er zijn ook andere namen voor dankbaarheid.

We leven in deze regio op de Veluwezoom en deels op de Veluwe, maar niet in het noorden ervan, dus niet in de bijbelgordel. Derhalve mogen we verwachten dat mensen hun heil en zegen en vooral dat van anderen niet in de waagschaal stellen; sterker nog, de heilsboodschap waar we in deze tijd zo verlangend naar uitzien, kan er alleen maar komen als mensen elkaar niet ontmoeten. Het is voor gelovigen lastig dat dit jaar de heilwens alleen online aangeboden wordt en voor bepaalde geloofsgemeenschappen zelfs onacceptabel. Het is dan ook voor velen een onbegrijpelijke gewaarwording dat in kerken wel diensten gehouden worden, terwijl alle andere openbare bijeenkomsten streng verboden zijn. Gelukkig vinden de meeste kerkgangers dat hun naaste minstens zo dicht bij hen staat als het kerstkind en blijven thuis.

Het bijzondere van deze kerstviering wijkt niet af van de traditie dat Kerst een vredig moment is in een verwarde wereld, want uit de ontmoeting van mensen kunnen weliswaar prachtige kerstkinderen voortkomen, maar ook de bakermat zijn voor allerlei onheil die mensen over elkaar afroepen, waardoor het jaarlijks nodig is dat we in de donkere dagen voor kerst op zoek moeten naar licht, vrede, gezelligheid en rechtvaardigheid en waaraan we dit jaar vooral gezondheid hebben toegevoegd. In mensen een welbehagen betekent dezer dagen coronavrij.

De kerstperiode is ook een tijd van rust en introversie; we zijn naar binnen gekeerd. De zon staat het verst van ons weg, het is laat licht en vroeg donker, een periode van stilstand in de natuur en dat moet ook ons tot rust brengen. Vanuit die optiek zouden we de lockdown een zegen kunnen noemen, maar dat is vloeken in de kerk van de middenstand.

Het is ook de tijd van bezinning, een moment om verbinding te maken met jezelf en uiteraard met de ander, desnoods online. Ik wens u bezinningsvolle dagen.

Desiderius Antidotum