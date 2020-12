Een Stief Kwartiertje: Beter maken

Het was een bijzonder jaar; dat is natuurlijk een dooddoener van de bovenste plank, maar daardoor nog niet minder waar en dat begrip dooddoener heeft zelfs nog een extra emotionele lading meegekregen. Terugkijken is van belang wil je iets betekenisvol kunnen zeggen over de toekomst, maar dat geeft het afgelopen jaar wel iets macabers. Over corona is al zoveel gezegd en geschreven dat voortgaan op die toer als een onuitroeibaar virus beschouwd kan worden. Dus op naar 2021.

Dat wordt een bijzonder jaar, dat is natuurlijk een even afgezaagde uitdrukking als de al gememoreerde dooddoener, maar het zoeken naar perspectief is nu eenmaal een even hardnekkige eigenschap van de mens als de beschouwing op ons menselijke en soms armetierige geploeter om de samenleving overeind te houden. Toch moeten er heel wat zaken opgepakt worden die voor het voortbestaan en welzijn van de mensheid van essentieel belang zijn. Er liggen grote thema’s zoals de bestrijding van alles ondermijnende virussen, de vluchtelingeproblematiek, de opwarming van de aarde en dichter bij huis… het diep gedaalde vertrouwen in het functioneren van de overheid n.a.v. de kindertoeslagaffaire, de stikstof en de daarmee verbonden overvloedige vlees- en voedselproductie, de vernietigende kracht van de sociale media, het nepnieuws etc.…te veel om op te noemen. We zoeken naar hoop, naar perspectieven en als het afgelopen jaar ons iets geleerd heeft – althans als we lessen willen trekken uit het recente verleden – dan is het wel dat we de samenleving anders moeten inrichten, of we willen of niet, en dit laatste is ook nog een pittige les, want veranderen van levenswijze vinden we lastig en dat is zwak uitgedrukt. Toch moet het anders.

Op naar de Veluwezoom van 2021. De provincie heeft in Velp een intensieve veehouder uitgekocht, die naar Zweden emigreert en de vrijgekomen gronden komen nu ten goede aan ‘natuurinclusieve’ landbouw, want dat verkleint de uitstoot van stikstof. Daar staat tegenover dat het terrein van Rhederhof verkocht is aan een gerenommeerde huisjesmelker, dat is een boer die ‘natuurexclusief’ wil voortbouwen op de reeds verworven rechten van de vorige eigenaar en dus zal dat proces pas bij de Raad van State beslecht worden. Huisvesting en voedsel zijn elementair voor ons voortbestaan, maar alles moet in evenwicht zijn met de omgeving; het is dé uitdaging voor komende jaren. Op het Landgoed Klarenbeek is de moestuin van 1920 hersteld en men streeft ernaar om de groenten net zo gezond te verbouwen als destijds. We kunnen er gezonde kerstmenu’s bestellen met groenten uit de tuin. In Doesburg gebeurt het ook, maar dan gratis; daar kunnen de minima ongedwongen maximaal culinair genieten van een kerstmaal. Er is altijd perspectief. Laten we onze zegeningen tellen.

Nog een voorbeeld. Het gemeentehuis van Rheden in De Steeg wordt afgebroken, dus niet gerenoveerd, omdat dit goedkoper is dan nieuwbouw. Dat zal zo zijn en geheel passend is het inmiddels doorgeslagen principe op nagenoeg alle productieterreinen, namelijk dat vervangen goedkoper is dan renoveren; maken heet tegenwoordig vervangen. De vraag is waar de samenleving mee gediend is, wat is het meest duurzaam, zijn de materialen van het oude gemeentehuis nog ergens goed voor, bij welk proces wordt het minste CO2 uitgestoten? We moeten veel beter maken.

Volgend jaar gaan we herstellen, renoveren, vernieuwen, repareren, oplappen en opknappen alles wat ons dierbaar en van wezenlijk belang is en vooral…. beter maken. Ik wens u een beter nieuwjaar.

Desiderius Antidotum