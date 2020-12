Een merkwaardige ontmoeting met ex-SS’ers na oorlogstijd

DOESBURG – Wolter van den Brink uit Doesburg deelde eerder al enkele oorlogsherinneringen in deze krant. Als kind maakte hij de oorlog mee in Rheden. Later werd hij zelf militair en schopte het tot Adjudant van de Koninklijke Landmacht bd. Van den Brink beëindigt de verhalen rondom zijn herinneringen met een merkwaardige ontmoeting tijdens een militaire training in Duitsland. “Deze ijskoude training in het ruige Duitse oefenkamp Sennelager zal me levenslang heugen.”

“Ik dien als pelotonssergeant bij de Infanterie. Niemand minder dan Prins Bernhard had ons die ochtend om 4.00 uur gealarmeerd. De Prins staat bij de vlaggenmast van Kamp Midden-Nederland ongeduldig te wachten om te zien welke compagnie het eerst buiten is. Aan een Arnhemse journalist legt hij uit dat hij wil zien of de Parate Troepen ook werkelijk paraat staan. “Ik controleer de snelheid waarmee de soldaten naast mij staan.” Generaal Prins Bernhard toont zijn stopwatch en knikt, oké! We gaan met het hele regiment Infanterie naar het oefengebied.

Op de oefenlocatie krijg ik opdracht om met twee groepen van het peloton het hoofdkwartier van het Regiment te verdedigen. Dit hoofdkwartier is een ruïne, die ooit als jachtslot in gebruik was, gelegen nabij Lippe Bisterfeld. De locatie wordt nu ingericht met aangepaste bewapening: enkele mitrailleurs en dito raketwerpers, tegen tankaanvallen.

Bovendien krijg ik van de Engelse bezettings-kampstaf nog twee Duitse ex-Waffen SS’ers ter versterking toegewezen. Terloops check ik waar Wolfgang en Dieter in Holland zijn opgeleid. In Ellecom, zeggen ze. “Schönes Dorf, Wachtmeister”, zeggen ze erbij.

Ik zet deze ‘kameraden’ in als achterhoede voor een nachtelijke verkenning van ‘vijandelijk’ terrein met een oefenvijand. We leggen veldversterkingen aan en graven individuele schuttersputten. Hierna beoefen ik de gevechtsdiscipline in de opstelling. De Duitse gasten beoefen ik zelf, in het oud-Pruisisch: ‘Dekken, opstaan, schnell, schnell!’ Een merkwaardige les.

En dan is het tijd voor oefening ‘ijskast’, oftewel een kwartier opbouw-pauze. Jonge Nederlanders en oudere ex-SS’ers groepen direct bij elkaar en steken samen een sjaffie op. Plotseling zijn we allen NATO-vriend.”

Foto: Linda Stelma