Een bedankje van Actie Hongerpot

BRUMMEN – De vrijwilligers van Actie Hongerpot kijken met een goed gevoel terug op 2020. Ze danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd. “Velen doen dit al jarenlang, maar er zijn ook telkens nieuwe namen bij”, meldt de goede doelenactie. De optelsom over het afgelopen jaar wordt gemaakt in februari, maar er zijn al heel wat bijzonder donaties te melden. Zo werd 300 euro gedoneerd ‘als dank’, gaf iemand anders 500 euro ‘omdat het vast goed gebruikt kan worden’ en was er zelfs ‘zo maar’ een donatie van 1000 euro. Iemand verkocht oude stoelen die 40 euro opleverden en een collecte bij een begrafenis leverde een donatie op van maar liefst 625,80 euro. Ook waren er de collectes van de Diaconie Brummen en de bijdrage van de Diaconie in Hall. Het legen van de Hongerpotjes op 12 december heeft 1069,90 euro opgeleverd, waarvan 340 door het Snuffelschuurtje. “Door deze bijdragen kunnen we kinderen en soms hun ouders te eten geven. Ook in India en Armenië is alles ontregeld, door corona, maar Armenië ook door vluchtelingen uit het oorlogsgebied. George Kerketta heeft ons geschreven dat de Covid19-pandemie ook bij hem in India voor grote problemen zorgt.” Deze brief is te lezen op www.hongerpot.nl.