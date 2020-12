Echtpaar Van Dusschoten zestig jaar getrouwd

OEKEN – Zestig jaar geleden was 10 december ook een vreselijk koude dag. Gijs en Marietje van Dusschoten – Wassink herinneren het zich nog goed, want dat was de dag dat zij, zestig jaar geleden, in Brummen in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Alex van Hedel kwam donderdag langs om het paar met dit jubileum te feliciteren.

De twee ontmoetten elkaar bij bakkerij Lebbink in Oeken. Marietje werkte in de winkel, Gijs stond vroeg op om het brood te bakken en ging daarna met de bakkersfiets op pad te gaan om zijn broden te verkopen. Ondertussen sloeg in de bakkerij de vonk tussen de twee over. “Het was er altijd warm, niets hield me tegen”, lacht Gijs.

Na militaire dienst keerde Gijs niet terug in het bakkersvak. Hij werkte als bus- en vrachtwagenchauffeur en belandde later op een zorglocatie voor begeleid wonen. “Dat heb ik 25 jaar gedaan en deed van alles, van schoonmaken tot verzorging en met cliënten naar de bank en kleding kopen.”

Marietje stopte met werken toen de kinderen kwamen. Twee dochters en twee zoons kreeg het stel. Bovendien zorgde Marietje voor haar ouders. Ze is geboren en getogen op de bekende boerderij de Mollenhof en bleef daar bijna haar hele leven wonen. “Toen we trouwden is een deel van de boerderij verbouwd, wij woonden aan de ene kant, mijn ouders aan de andere.” Marietje was naast het zorgen jarenlang actief in het woensdagmiddagclubje op school.

Met 60 jaar stopte Gijs met werken en kon hij zich richten op zijn hobby’s. Lekker aanrommelen op de boerderij, autocrossen met het crossteam HOV, chauffeuren op de Buurtbus. Het gezin genoot van de vrijheid op de Mollenhof. “Er zijn daar heel wat feestjes gevierd”, herinnert Marietje zich. “We konden lekker luidruchtig zijn, niemand had last van ons.”

Toen het paar wat ouder werd en er seniorenwoningen in het dorp werden gebouwd, besloten ze te verhuizen naar de Buurtweg. Hier wonen ze nu zeven jaar en hebben het er prima naar hun zin, maar missen de vrijheid van de Mollenhof wel. Bovendien wil Gijs nog even noemen dat hij een ontmoetingsplek in het dorp mist – nu de burgemeester er toch is.

Het paar, nu 84 en 83 jaar oud, is nog steeds actief. Ze hebben samen gezongen bij zangvereniging Herleving in Oeken, tot dat ophield te bestaan. Marietje zingt nu bij het dameskoor in Empe, Gijs bij het shantykoor in Brummen. Zoals corona roet in het eten gooit bij de koren, zorgde het er ook voor dat er geen feestje kan worden gevierd met de kinderen, tien kleinkinderen èn achterkleinkind. De familie hoopt dit volgend jaar nog alsnog te doen.