Echtpaar Hollerman 60 jaar getrouwd

EERBEEK – Op 22 oktober 1960 trouwden ze, Teun Hollerman en Stien Voskamp. Het traditionele bezoek van de burgemeester kon pas een paar weekjes later plaatsvinden, op woensdag 2 december, maar dat vond het paar geen probleem. De dag zelf hebben ze gevierd met een luxe lunch thuis met hun dochters.

Ze leerden elkaar in Dieren kennen, bij het dansen in zaal Wilbrink. Teun (nu 81) woonde destijds in Dieren en Stien (nu 78) ging graag met haar vriendinnen dansen. Op de fiets ging het naar Hall en dus naar Dieren, waar zij Teun ontmoette. De verkering ging een paar keer aan en uit, Stien was nog wel erg jong, maar uiteindelijk heeft Teun haar toch weten te strikken. Zodra hij 21 was trouwde het stel, op het gemeentehuis in Brummen. Feest werd er gevierd bij zaal Zadelhoff.

Het duurde een tijdje voor het paar een woning wist te vinden. Zelfs toen de oudste dochter al geboren was, moesten ze nog regelmatig verkassen naar een nieuw onderkomen. “Dan zaten we weer een tijdje in een zomerhuisje en dan weer een poosje bij familie”, vertelt Stien.

In 1963 konden ze een woning aan de Poelkampstraat betrekken en daar heeft het echtpaar bijna 56 jaar gewoond. Vorig jaar zijn ze kleiner gaan wonen in een seniorenwoning aan de Chopinstraat, waar ze het nu prima naar hun zin hebben.

Meneer Hollerman werkte toen hij nog in Dieren woonde bij Gazelle. Later in Eerbeek werkte hij lange tijd bij De Hoop. Voetballen is altijd een grote liefhebberij geweest. In zijn jonge jaren speelde hij zelf bij de Dierense club, na de verhuizing werd hij vaste supporter van de Eerbeekse Boys. “Als het even kon, ging ik naar de wedstrijden.” Toen later de kinderen en kleinkinderen gingen spelen werd ook bij Stien de belangstelling gewekt en samen hebben ze al heel wat uurtjes langs de lijn doorgebracht, tijdens thuiswedstrijden, maar ook uit. “We gaan nog steeds graag kijken bij onze kleinzoons. Dat kan nu even niet, maar we hopen volgend jaar weer te kunnen kijken.”

Het echtpaar vindt het jammer dat alle activiteiten stilliggen, zoals het kaarten. Stien gaat nog regelmatig een middagje sjoelen bij MFE en samen maken ze dagelijks een ommetje. Ook genieten ze van het contact met hun drie kinderen, zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Foto: Linda Peppelman