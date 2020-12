Dubbele route oud papier Eerbeek

EERBEEK – Zaterdag 19 december wordt er ten behoeve van muziekonderwijs in Eerbeek papier opgehaald door muziekvereniging Eendracht. Een week later is het Tweede Kerstdag, daarom worden deze zaterdag 19 december de route van zowel de derde als de vierde zaterdag opgehaald. Dit betreft naast de wijken De Lombok en de Noorderenk, ook de Veldweg, Rentmeesterstedeweg, Rentmeesterhof, en de wijk Werfakker (het gebied binnen de (incl.) Ringlaan, Groeneweg, (excl.) Boerenstraat en de spoorlijn). De containers dienen voor 8.30 uur klaar te staan met de handvatten richting de weg en met het papier in de container.