Drum- en showfanfare Mr. H.M. van der Zandt Velp stopt

VELP – De Drum- en showfanfare Mr. H.M. van der Zandt Velp houdt op te bestaan. Dit laat de vereniging weten via Facebook. “Een besluit waarvan wij gehoopt hadden dit nooit te hoeven nemen”, schrijven de muzikanten. Een teruglopend aantal leden en de coronacrisis maakten dat doorgaan onmogelijk was, vertelden zij in de Gelderlander. De Drum- en showfanfare was een fenomeen in Velp. Bij belangrijke momenten zoals de sinterklaasintocht en de intocht van de vierdaagse was de fanfare steevast van de partij. Voor veel mensen komt het einde van de vereniging dan ook als een schok, zo blijkt uit de reacties op Facebook. “Weer een korps dat ooit groot aanzien genoot weg, doodzonde!”, laat een reageerder weten. “Een stukje senitment verloren”, vindt een ander. De vereniging was sinds 1952 actief en verzorgde optredens bij vele evenementen in Velp en daarbuiten.

Foto: Archieffoto Mr. H.M. van der Zandt