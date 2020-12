Dorpsparel Loenen 2020 voor Tonny van Hensbergen

LOENEN – De uitreiking van de Dorpsparel Loenen 2020 was al enkele weken uitgesteld, maar op de valreep naar het nieuwe jaar is deze dorpsprijs in kleine kring toch nog uitgereikt. Dit keer was Tonny van Hensbergen de gelukkige. In haar woning werd zij hier woensdagmiddag 2 december blij mee verrast.

Jaarlijks wordt de Dorpsparel toegekend aan een Loenenaar die zich in het dorp bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de dorpsgemeenschap. Tonny van Hensbergen heeft een lange staat van dienst. Iedereen kent haar als een bescheiden persoon, waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan.

Als muzikantendochter van Thijs van Hensbergen kwam zij al jong bij OLTO te spelen. Al meer dan vijftig jaar speelt Tonny met veel plezier klarinet, ook in groepen. Toen zij gevraagd werd om de gelden te gaan beheren, stemde zij toe penningmeester te worden en deed dit een volle periode van twaalf jaar.

OLTO heeft al meer dan vijftig jaar een oudpapieractie waarvoor ook ophalers nodig zijn. Iedere zaterdag wordt een wijk bezocht. Tonny doet ook iedere maand mee om langs de straten het oude papier in te zamelen.

Daarnaast beleeft Tonny veel plezier in het klarinet spelen bij de Loener Jazz Harmonie. Met een klein combo wordt vaak vrolijke swingende muziek gespeeld in De Brink.

De Protestantse Kerk in Loenen heeft aan de onderscheiden Loenense ook veel te danken. Zij was lange tijd diaken en deed veel administratief werk voor de diaconie. Ook bij de organisatie van de oecumenische kerkdiensten, samen met de RK parochie, was Tonny betrokken. Ook toen er iemand nodig was bij de organisatie van het oecumenisch reisje was zij bereid mee te helpen.

Van Hensbergen behoort ook bij de groep gastvrouwen van De Zonnebloem afdeling Loenen. Zij bezoekt regelmatig oudere Loenenaren en helpt bij de activiteiten van de afdeling.

Voor al deze activiteiten kreeg Tonny van Hensbergen van het Parelcomité de bokaal behorende bij deze uitverkiezing, met daarbij een boeket bloemen. Tonny toonde zich blij verrast me deze dorpsonderscheiding. Zij had al deze activiteiten met veel plezier gedaan en wil er zo lang het kan hiermee doorgaan.

Foto: Henk van Hensbergen