Doorgereden na aanrijding

BRUMMEN – Dinsdag 15 december rond 11.10 uur is op de Arnhemsestraat te Brummen een fietser van achter aangereden door de bestuurder van een witte bestelauto. Het ging mogelijk om een Citroen Jumpy of een Peugeot Partner. De fietser kwam ten val en raakte daarbij gewond. De bestuurder van die bestelauto is na de aanrijding doorgereden.